Disney+ et Atresmedia, producteur de "Money Heist", signent un accord de streaming

Le géant américain du divertissement Walt Disney DIS.N a signé un accord avec le groupe de médias espagnol Atresmedia A3M.MC pour intégrer ses contenus dans la plateforme de streaming Disney+, a annoncé Disney lundi.

À partir de ce mois-ci, les clients de Disney+ en Espagne pourront regarder la série télévisée populaire "Casa de papel", mieux connue en anglais sous le nom de "Money Heist", "Veneno" ou "Gran Hotel" sous le label d'Atresmedia.

L'accord accorde à Disney+ des droits coexclusifs sur un large éventail de productions d'Atresmedia, élargissant ainsi son catalogue de contenus produits en Espagne, a déclaré la société.

En juillet, Disney et la chaîne britannique ITV ITV.L ont annoncé un accord similaire pour inclure leurs productions respectives sur leurs plateformes de diffusion en continu.