Disney dépose des demandes anticipées de renouvellement de licence pour les chaînes ABC

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Walt Disney DIS.N a déposé jeudi auprès de la Commission fédérale des communications (FCC) des demandes de réexamen anticipé des licences de ses huit chaînes de télévision ABC, après que le président Donald Trump eut fait pression sur l'organisme de régulation pour qu'il prenne des mesures.

Ces réexamens anticipés – les premiers pour un grand diffuseur de télévision depuis plus de 50 ans – ont été ordonnés en avril, au lendemain de l'appel lancé par Trump à ABC pour que la chaîne licencie l'animateur de l'émission de fin de soirée Jimmy Kimmel. Disney a déclaré que l'ordre de renouvellement anticipé des licences émis par la FCC était "illégal, arbitraire et inconstitutionnel" et violait ses droits à la liberté d'expression garantis par le Premier amendement. "Cette tentative de museler la liberté d'expression sous le couvert d'une procédure bureaucratique ne doit pas prévaloir", a ajouté Disney.