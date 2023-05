Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney: bon démarrage pour le nouveau Gardiens de la Galaxie information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le troisième opus de la saga ' Les Gardiens de la Galaxie', produit par Disney, a pris la tête du box-office aux Etats-Unis et au Canada ce week-end, avec un total de 114 millions de dollars de recettes entre vendredi et lundi, selon les estimations de Box Office Mojo.



'Guardians of the Galaxy Vol. 3' devance largement 'Super Mario Bros. le film' qui n'a généré que 18,6 millions de dollars en trois jours, mais dont les revenus depuis sa sortie il y a cinq semaines cumulent désormais 518 millions de dollars.



Le film d'horreur 'Evil Dead Rise' se classe à la troisième place du box-office du week-end, avec 5,7 millions de dollars de recettes en trois jours, ce qui porte à 54 millions de dollars ses ventes en trois semaines d'exploitation.



D'après la base de données IMDb, le premier épisode des Gardiens de la Galaxie, sorti en 2014, avait généré un montant brut mondial de 773 millions de dollars et la deuxième, datant de 2017, avait lui totalisé 863 millions de dollars de recettes.





