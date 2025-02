Disney bénéficie du succès du film Moana 2

(AOF) - Disney a présenté des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce au succès du film Moana 2. Au premier trimestre, clos début juillet, le bénéfice net a progressé de près de 23% à 2,644 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action. Le bénéfice par action ajusté est cependant ressorti à 1,76 dollar, dépassant le consensus s’élevant à 1,45 dollar. Les revenus ont progressé de 5% à 24,70 milliards de dollars, supérieurs aux attentes du marché de 24,67 milliards de dollars.

Sa division streaming (Disney+, Hulu et ESPN+) a enregistré un bénéfice d'exploitation de 312 millions de dollars contre une perte de 224 millions un an plus tôt.

Disney a perdu 0,7 million d'abonnés en net à sa plateforme Disney+ par rapport à la fin du trimestre précédent, et revendique désormais 125 millions de comptes.

Cette année, le groupe de divertissement anticipe une croissance du bénéfice par action dans le haut de la fourchette à un chiffre.

