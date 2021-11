Communiqué de presse | Bordeaux, le 16 novembre 2021







Discussions en cours avec NCC ENVIRONNEMENT pour la création d’une unité de vitrification de l’amiante et de PCB en Algérie



Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce être en discussions avec NCC ENVIRONNEMENT, entreprise spécialisée dans le traitement, la gestion et la valorisation des déchets, concernant la création d’une unité de vitrification d’amiante et de PCB (polychlorobiphényles).

En effet, le marché algérien présente des enjeux significatifs compte tenu des stocks de déchets d’amiante et de PCB dont le traitement est une priorité des autorités algériennes.

Il demeure actuellement plusieurs obstacles conditionnant la faisabilité du projet, tels que l’engagement ferme des parties, l’avancement des discussions sur la gouvernance et sur les modalités d’exécution du marché et l’obtention des autorisations administratives usuelles. Pour l’heure aucun accord préliminaire n’a été signé.

Le Groupe communiquera en temps utiles dans le respect de la règlementation applicable.