Discussions des Vingt-Sept sur la Biélorussie mercredi-Charles Michel

BRUXELLES, 17 août (Reuters) - Le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé lundi qu'il convoquerait mercredi une réunion des dirigeants des Vingt-Sept pour évoquer la situation de la Biélorussie. "Je convoquerai une réunion des membres du Conseil européen ce mercredi à 12h00 pour discuter de la situation en Biélorussie", a-t-il écrit sur Twitter. "Les citoyens biélorusses ont le droit de décider de leur avenir et d'élire librement leur dirigeant", a-t-il ajouté en dénonçant des "violences inacceptables" contre les manifestants contestant la réélection il y a huit jours d'Alexandre Loukachenko. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

