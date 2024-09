DirecTV conclut un accord pour l'acquisition de Dish Network

(AOF) - DirecTV a annoncé avoir bouclé un accord pour acquérir Dish Network. L'opération, qui est soumise à l'approbation des autorités de régulation, est une transaction en plusieurs étapes qui prévoit que le géant du capital-investissement TPG rachète à AT&T une participation majoritaire dans DirecTV pour un montant de 7,6 milliards de dollars. DirecTV prévoit d'acheter Dish pour seulement 1 dollar, mais reprendra également la dette de Dish.

Cette opération met un terme à des décennies de pourparlers pour créer l'un des plus grands distributeurs de télévision payante du pays, avec un total de 20 millions d'abonnés.

Le PDG de DirecTV, Bill Morrow, a déclaré à Reuters que la nouvelle société de télévision payante aurait le pouvoir de négocier des bouquets de programmes plus petits, adaptés aux intérêts des consommateurs.

