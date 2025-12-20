 Aller au contenu principal
Dina Powell McCormick quitte le conseil d'administration de Meta, mais pourrait rester conseillère
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 00:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dina Powell McCormick a démissionné du conseil d'administration de Meta Platforms META.O avec effet immédiat, huit mois seulement après son arrivée, a annoncé la société vendredi.

Mme Powell McCormick, qui a été conseillère adjointe à la sécurité nationale du président américain Donald Trump pendant son premier mandat, pourrait continuer à conseiller le géant des médias sociaux, selon une source familière avec le sujet.

Elle envisage un rôle consultatif élargi axé sur les investissements et les conseils stratégiques, a déclaré la source, ajoutant que Meta ne prévoit pas de pourvoir son siège au conseil d'administration.

Powell McCormick a passé 16 ans à des postes de direction chez Goldman Sachs GS.N , où elle a supervisé les initiatives de durabilité et de croissance inclusive et dirigé les activités d'investissement d'impact de l'entreprise.

Elle a également été conseillère principale à la Maison Blanche et secrétaire d'État adjointe sous Condoleezza Rice, sous la présidence de George W. Bush.

En avril, le conseil d'administration de Meta a accueilli Patrick Collison, directeur général de Stripe, aux côtés de Mme McCormick, dans le but de porter la taille de son conseil d'administration à 15 membres.

Le conseil d'administration de la société comprend également Marc Andreessen, cofondateur de la société de capital-risque Andreessen Horowitz, et Tony Xu, directeur général de DoorDash

DASH.O .

