DigitalOcean progresse après une vente d'actions de 800 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière, ajout de contexte)

25 mars - ** Les actions de la plateforme de cloud IA DigitalOcean DOCN.N inversent les pertes initiales et augmentent de 1,2 % à 85,90 $ le mercredi après avoir obtenu une augmentation de capital supérieure à l'objectif

** Les actions de DOCN augmentent jusqu'à 3 % pour atteindre 87,50 $ ** La société a annoncé mercredi matin le prix de l'offre d'environ 10,4 millions d'actions pour un produit brut d'environ 800 millions de dollars, contre 700 millions de dollars prévus

** Le prix d'offre de 77 $ représente une décote de 9,3 % par rapport au dernier cours de l'action mardi

** La société, qui a 92 millions d'actions en circulation, utilisera le produit net pour investir dans une capacité d'infrastructure supplémentaire, rembourser le prêt à terme et à des fins générales

** JP Morgan, Morgan Stanley et BofA sont les teneurs de livre conjoints, rejoints par Goldman Sachs, Citizens Capital Markets et MUFG ** DOCN, société basée à Broomfield, Colorado, a annoncé le 24 février que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a augmenté de 18% en glissement annuel pour atteindre 242,4 millions de dollars, dépassant le consensus du LSEG, et a relevé les perspectives de chiffre d'affaires pour 2026 et 2027 en citant la traction croissante de l'intelligence artificielle

** Suite à la séance, l'action a augmenté de ~78% depuis le début de l'année, dont ~53% ce mois-ci

** La note moyenne de 14 analystes est "à l'achat"; l'objectif de cours médian est de 76,50 $, selon LSEG