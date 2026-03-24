DigitalOcean chute suite à son projet d'offre de 700 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 mars - ** Les actions de la plateforme de cloud computing DigitalOcean DOCN.N ont baissé de 8,5 % à 76,66 dollars après la clôture du marché, en raison d'une augmentation de capital prévue ** DOCN lance une offre de 700 millions de dollars pour investir dans des infrastructures supplémentaires, rembourser le prêt à terme et pour les besoins généraux de l'entreprise
** JP Morgan, Morgan Stanley et BofA sont les teneurs de livre conjoints
** La société DOCN, basée à Broomfield, Colorado, a environ 92 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 7,8 milliards de dollars
** Les actions de DOCN ont terminé en baisse de 1,3 % à 84,92 $ mardi, réduisant les gains depuis le début de l'année à 76,5 %
** La note moyenne de 14 analystes est "acheter"; PT médian 76,50 $, par LSEG
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