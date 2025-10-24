Digital Realty relève ses prévisions annuelles de FFO de base et de revenus en raison de la demande de services de centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Digital Realty Trust DLR.N a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour les fonds de base provenant des opérations et les revenus, car il s'attend à une augmentation de la demande de services de centres de données en raison de l'essor de l'intelligence artificielle.

Digital Realty a bénéficié d'une hausse de la demande alors que de plus en plus d'entreprises mettent à niveau et externalisent leur infrastructure informatique, encore stimulée par les progrès de la technologie de l'IA.

Les fournisseurs de services cloud à grande échelle, appelés hyperscalers, se lancent dans une course à la construction d'infrastructures d'IA, Amazon AMZN.O , Meta META.O , Alphabet

GOOGL.O et Microsoft MSFT.O devant dépenser plus de 360 milliards de dollars en 2025, d'après les documents déposés par les entreprises.

La plupart des investissements devraient être consacrés à l'alimentation des centres de données.

La demande croissante de centres de données devrait accélérer l'activité de location de Digital Realty, favorisant ainsi la croissance de ses revenus.

Digital Realty loue des centres de données gérés à des clients dans des secteurs allant du cloud et des technologies de l'information aux réseaux sociaux, en passant par les communications et la fabrication.

La société a annoncé plus tôt en octobre une collaboration stratégique avec Dell Technologies DELL.N et DXC DXC.N pour apporter l'IA directement aux données des clients grâce à une combinaison de cas d'utilisation validés et à une mise en œuvre dirigée par des experts et une gestion de bout en bout.

Digital Realty, basée à Austin, au Texas, s'attend maintenant à ce que le FFO de base annuel se situe entre 7,32 et 7,38 dollars par action, par rapport à ses perspectives précédentes de 7,15 à 7,25 dollars.

Le fonds d'investissement immobilier s'attend désormais à des recettes comprises entre 6,03 et 6,08 milliards de dollars pour l'année, contre une prévision antérieure comprise entre 5,93 et 6,03 milliards de dollars.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, Digital Realty a enregistré un chiffre d'affaires de 1,58 milliard de dollars, supérieur aux estimations de 1,53 milliard de dollars.

Le FFO de base s'est élevé à 1,89 $ par action au cours du trimestre, contre 1,67 $ l'année dernière.