Digital China !

ODDO BHF

Avec 1 milliard d'utilisateurs de smartphones et plus de 1,15 million de stations de base 5G installées, la Chine est la deuxième économie numérique au monde, d'un montant de 4,6 milliards de yuans en 2021, soit 40 % du PIB chinois. Elle a plus que doublé entre 2016 et 2021. La Chine estime que la mise en place d'une économie, d'une société et d'un gouvernement numériques pourrait améliorer le mode de vie des citoyens chinois et, en conséquence, leur confiance dans le gouvernement chinois.

La Chine numérique va bien au-delà du commerce électronique

Lorsque l'on évoque la Chine numérique, beaucoup pensent immédiatement aux géants chinois du commerce électronique, comme Alibaba. Mais il s'agit de bien davantage. Ce domaine couvre un large éventail de secteurs, notamment l'infrastructure de données, les semi-conducteurs, les services de télécommunications, l'internet industriel des objets, la fabrication intelligente, le commerce électronique et la gestion des données. Dans la vie quotidienne, cela signifie également des innovations alimentées par le Big Data, un accès fluide aux services publics, des villes sûres et connectées, ainsi qu'une meilleure formation numérique des agriculteurs et des travailleurs. La Chine numérique a un large champ d'application qui englobe le travail et la vie quotidienne des citoyens.

Un exemple : le stationnement intelligent

Hangzhou est la capitale de la province du Zhejiang et compte plus de 12 millions d'habitants. À Hangzhou, 75 % des parkings sont reliés au système de stationnement de la ville. Les conducteurs peuvent connaître le nombre de places de stationnement disponibles en temps réel et sont autorisés à payer après leur départ, ce qui atténue le problème des embouteillages dans cette ville très peuplée. En supposant que les conducteurs mettent 30 secondes à payer, le service « payez plus tard » a permis d'économiser un total de 1,25 million d'heures depuis 2019. Le TCAC (taux de croissance annuel moyen) du secteur des parkings intelligents en Chine a été d'environ 20 % entre 2016 et 2022.

Consultez l'article en intégralité dans le PDF ci-dessous :

__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT __PRESENT