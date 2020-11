Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diego Maradona est mort d'une crise cardiaque Reuters • 25/11/2020 à 18:15









(.) BUENOS AIRES, 25 novembre (Reuters) - Diego Maradona, l'un des plus illustres footballeurs de tous les temps, champion du monde avec l'équipe d'Argentine en 1986, est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans, ont annoncé ses proches mercredi. L'ancienne idole du Napoli est décédée à son domicile, dans les faubourgs de Buenos Aires. Le président argentin Alberto Fernandez a décrété trois jours de deuil national. "El Pibe de Oro" (le gamin en or) comptait 91 sélections nationales et deux titres de champion d'Italie avec Naples. C'est un "coup dévastateur" pour le club comme pour la ville, a dit la direction du Napoli, où il a joué de 1984 à 1991. Le Brésilien Pelé, autre légende du football, a dit avoir perdu un ami. "Nous taperons sûrement un jour la balle ensemble au ciel", a ajouté le triple champion du monde, qui est âgé de 80 ans. (Nicolás Misculin, avec Eduardo Simões à Sao Paulo et Crispian Balmer à Naples, version française Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)

