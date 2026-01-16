Didier Truchot quittera la présidence d'Ipsos fin février
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 07:07
Nommé président d'honneur, Didier Truchot a précisé qu'il était atteint depuis près de quatre ans d'un cancer des voies digestives et que l'évolution récente de sa maladie allait requérir une part croissante de son attention et de son énergie.
Sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, les membres du conseil ont décidé à l'unanimité de nommer présidente du conseil d'administration Laurence Stoclet, qui prendra donc ses nouvelles fonctions le 1er mars.
Membre du conseil depuis 2002, Laurence Stoclet a occupé différentes fonctions exécutives chez Ipsos, d'abord comme directeur financier, puis en tant que directeur général délégué. Elle avait quitté ses fonctions exécutives le 30 septembre 2022.
Par ailleurs, afin de renforcer sa gouvernance, le conseil a nommé Anne-Marie Couderc, administrateur référent. Membre du conseil d'administration depuis le 20 juin 2025, elle est aussi présidente du comité des nominations et des rémunérations.
