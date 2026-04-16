Dick's Sporting Goods progresse après que BTIG ait initié sa couverture avec une note d'"achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril -

** Les actions du distributeur de vêtements de sport Dick's Sporting Goods DKS.N ont augmenté de 3% à 223,95 dollars

** BTIG initie la couverture avec la note "achat"

** La société de courtage s'attend à une "concentration extrême" sur l'exécution de l'activité principale de Dick's, qui bénéficie d'une forte dynamique

** Elle ajoute que l'acquisition de Foot Locker par Dick's est une étape importante et stratégique, qui peut contribuer aux bénéfices dans les années à venir

** 13 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 14 comme "conservée" et 1 comme "vendue" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 245 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de ~17 % depuis le début de l'année