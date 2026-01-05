Diane Jaylac est nommé Directrice Financière de Pierre & Vacances
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 15:40
Diane Jaylac bénéficie de 25 ans d'expérience dans les métiers de la finance.
Elle débute sa carrière chez Deloitte, où elle exerce pendant dix ans en audit (2000-2010), avant de rejoindre la Direction financière du Groupe Vivarte, où pendant six ans (2010-2016), elle a fortement contribué aux opérations de LBO (Leveraged buy-out) et de M&A (Mergers and Acquisitions).
Fin 2016, Elle rejoint le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs en qualité de Directrice Finance Corporate. A partir de 2021, elle participe très activement à la restructuration financière et capitalistique du Groupe, puis à son refinancement finalisé fin juillet 2024 avant d'être nommée Directrice financière adjointe Groupe en septembre 2024.
Valeurs associées
|1,8140 EUR
|Euronext Paris
|-2,16%
A lire aussi
-
La neige tombée en abondance lundi sur l'ouest de la France a provoqué d'importantes perturbations routières, particulièrement en Normandie, placée en vigilance orange pour neige-verglas comme la Bretagne et l'Ile-de-France. Elle a également des conséquences sur ... Lire la suite
-
Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré lundi vouloir ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations avec la Chine, après avoir rencontré son homologue Xi Jinping lors de sa premier visite à Pékin depuis son entrée en fonction en juin. "Ce sommet sera ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 5 janvier - ** Les actions de Domino's Pizza DPZ.O ont baissé d'environ 3 % à 412,27 $ ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en hausse lundi, profitant de l'intention affichée par la Maison-Blanche d'autoriser les compagnies pétrolières américaines à exploiter les gigantesques réserves de brut du Venezuela, après l'enlèvement par les Etats-Unis du président ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer