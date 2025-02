DiamondBack Energy acquiert certaines filiales de Double Eagle

(AOF) - Diamondback Energy a conclu un accord d'achat définitif en vue d'acquérir certaines filiales de Double Eagle IV Midco en échange d'environ 6,9 millions d'actions Diamondback et de 3 milliards de dollars en espèces, sous réserve des ajustements habituels. La partie en numéraire de cette transaction devrait être financée par une combinaison de liquidités et d'emprunts. Dans le cadre de cet accord, Diamondback et Double Eagle ont également convenu d'accélérer le développement d'une partie de la zone non essentielle de Diamondback dans le sud du bassin de Midland.

En conséquence, Diamondback s'attend à une croissance significative du flux de trésorerie disponible en 2026 et au-delà, avec un déploiement minimal de capital grâce à ce plan de développement accéléré.

Diamondback s'engage également à vendre au moins 1,5 milliard de dollars d'actifs non essentiels afin d'accélérer la réduction de la dette pro forma et de maintenir la solidité de son bilan. Diamondback prévoit de réduire la dette nette à 10 milliards de dollars et, à long terme, de maintenir un endettement de 6 à 8 milliards de dollars.

Double Eagle IV est une société pétrolière et gazière indépendante basée à Fort Worth (Texas) qui se concentre sur le développement et la production dans le bassin permien.

