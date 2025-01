Diageo: va ouvrir une nouvelle usine en Alabama information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Diageo North America a annoncé son intention d'ouvrir une nouvelle usine de fabrication et d'entreposage à Montgomery, en Alabama.



L'installation de 33 500 m2 aura une capacité de production annuelle de plusieurs millions de caisses pour les principales marques de boissons alcoolisées de Diageo.



'Ce site améliorera les opérations de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise en Amérique du Nord et soutiendra la croissance future des activités d'exportation de l'entreprise' indique la direction.



L'emplacement stratégique du site devrait réduire les déplacements routiers nécessaires, contribuant ainsi à réduire considérablement les émissions de carbone associées aux opérations logistiques.



' La nouvelle installation rapprochera non seulement notre entreprise de nos clients et distributeurs dans le sud, mais permettra également à notre réseau d'approvisionnement plus large de fonctionner de manière plus efficace et plus durable' a déclaré Marsha McIntosh, présidente de l'approvisionnement en Amérique du Nord chez Diageo.





