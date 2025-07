Diageo: nomination d'une directrice financière par intérim information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 16:21









(Zonebourse.com) - Diageo a annoncé mercredi la nomination de Deirdre Mahlan en tant que directrice financière par intérim afin de succéder à Nik Jhangiani, récemment promu au rang de directeur général du géant britannique des spiritueux.



Deirdre Mahlan, qui était jusqu'ici la directrice générale de la gamme de vins californiens The Duckhorn Portfolio - avant sa cession à Butterfly Equity - a passé 27 ans chez Diageo, dont elle avait déjà été la directrice financière entre 2010 et 2015.



Sa nomination sera effective à compter du 18 août prochain.



Nik Jhangiani avait été nommé le 16 juillet dernier au poste de directeur général avec effet immédiat suite au brusque limogeage de Debra Crew, un peu plus de deux ans après son entrée en fonctions.



Le titre Diageo s'inscrivait en hausse de 0,1% mercredi à la Bourse de Londres.





Valeurs associées DIAGEO 1 942,500 GBX LSE +0,52%