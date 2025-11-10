Diageo-L'ancien patron de Tesco Dave Lewis nommé DG

Dave Lewis

Diageo a annoncé lundi la nomination de Dave Lewis, l'ancien patron de Tesco, au poste de directeur général, mettant fin à un processus de recrutement de plusisieurs mois au terme duquel le groupe britannique de spiritueux a choisi de privilégier un profil externe.

Le propriétaire des marques Johnnie Walker et Guinness a déclaré que Nik Jhangiani, directeur général par intérim depuis juillet à la suite du départ soudain de Debra Crew, restera en poste jusqu’à la fin décembre avant de reprendre la direction financière de Diageo.

Dave Lewis, qui a dirigé le détaillant britannique Tesco de 2014 à 2020 et préside actuellement le groupe de santé grand public Haleon, prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.

(Rédigé par Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)