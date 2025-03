Diageo: Johnnie Walker lance Vault, ou l'art du mélange information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Diageo fait savoir que Johnnie Walker, leader mondial du whisky écossais, va ouvrir un nouveau chapitre dans le monde des spiritueux de luxe avec le lancement mondial de Johnnie Walker Vault, présenté comme l'expression la plus ambitieuse de l'art du mélange de la marque à ce jour.



Le Johnnie Walker Vault abrite quelque 500 whiskys dans des fûts rares personnellement sélectionnés et renouvelés par le Dr Walker pour présenter le meilleur des 10 millions de fûts de scotch dont il dispose.



Johnnie Walker Vault donnera vie à sa créativité et à son savoir-faire inégalés à travers des produits, des expériences et des collaborations rares.



Dans le cadre d'une nouvelle expérience de mélange privé, le Dr Walker créera personnellement des mélanges uniques sur mesure pour quelques privilégiés, en sélectionnant à la main des expressions significatives dans l'espace physique Johnnie Walker Vault, réservé aux invités, et en les transformant en mélanges profondément stratifiés.



Pour la première fois, cette expérience sera lancée et proposée au public via des forfaits.







Valeurs associées DIAGEO 2 191,00 GBX LSE +0,67%