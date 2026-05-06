Diageo: Hausse surprise du chiffre d’affaires au T1, l’Europe et l’Amérique latine compensent la faiblesse du marché américain

Guinness 0.0 au pub The Devonshire à Soho

Diageo, premier producteur ‌mondial de spiritueux, a enregistré mercredi une hausse ​inattendue de 0,3% de son chiffre d'affaires net organique trimestriel, la solidité de ses activités en ​Europe et en Amérique latine ayant compensé la faiblesse observée aux ​États-Unis, son principal marché.

Le ⁠fabricant du whisky Johnnie Walker et de la ‌bière Guinness a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2026 et a déclaré rester ​attentif à ‌l'impact du conflit en cours au Moyen-Orient ⁠sur l'énergie, l'approvisionnement et la distribution.

Le directeur général Dave Lewis, surnommé "Drastic Dave" pour des restructurations radicales ⁠chez Tesco et ‌Unilever, a rapidement imprimé sa marque ⁠depuis sa prise de fonctions, en abaissant les ‌perspectives de ventes de l’entreprise et ⁠en divisant par deux le dividende intérimaire ⁠en février.

"L'Amérique ‌du Nord reste notre plus grand défi, où les ​conditions du marché ‌sont difficiles et où notre offre doit être plus compétitive. Des mesures ​sont déjà en cours pour y remédier", a déclaré Dave Lewis dans un ⁠communiqué.

Les analystes anticipaient une baisse de 2,3% des ventes nettes organiques sur la période de trois mois close fin mars, selon un consensus fourni par le groupe.

(Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)