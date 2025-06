Diageo: cède son site de production en Italie à NewPrinces information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Diageo annonce avoir conclu un accord pour la vente de Diageo Operations Italy, incluant le site de production de Santa Vittoria, à NewPrinces(anciennement Newlat Food), acteur majeur italien du secteur agroalimentaire.



L'opération prévoit le maintien de l'emploi sur le site ainsi qu'un accord de services à durée déterminée après la finalisation, afin d'assurer une transition fluide.



Cette décision stratégique s'inscrit dans l'engagement de Diageo à optimiser son réseau de production mondial pour mieux répondre aux besoins de ses marchés.



La finalisation de la transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et est attendue d'ici la fin de l'année.







