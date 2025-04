Diageo: cède sa part de 54,4% dans Seychelles Breweries information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - Diageo annonce la cession de sa participation de 54,4% dans Seychelles Breweries à Phoenix Beverages, filiale du groupe mauricien IBL.



Diageo conserve la propriété des marques Guinness et Smirnoff RTD produites par Seychelles Breweries, qui seront exploitées sous licence.



Ce partenariat renforcé avec Phoenix Beverages s'inscrit dans la stratégie de gestion active du portefeuille de Diageo et son engagement à un modèle opérationnel efficient dans les îles de l'océan Indien.



Seychelles Breweries restera cotée à la Bourse des Seychelles après la finalisation de la transaction, prévue en juin 2025.





Valeurs associées DIAGEO 2 060,500 GBX LSE +1,85%