DHL propose de réduire les émissions de CO2 liées au transport
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 11:30
Avec trois options de réduction des gaz à effet de serre (GES) de 10, 30 et 80 % et différentes formules tarifaires, DHL Freight permet aux entreprises de toutes tailles de réduire efficacement leur empreinte carbone et de contribuer activement à la décarbonation du fret.
Des certificats annuels confirment la répartition claire et transparente des réductions d'émissions de GES réalisées et peuvent être utilisés pour les rapports de développement durable des clients.
Avec GoGreen Plus SMART et GoGreen Plus PREMIUM, les réductions d'émissions réalisées sont communiquées aux clients mensuellement.
" Grâce aux différentes options de GoGreen Plus Flex et à son processus de réservation simplifié, nous souhaitons permettre à nos clients, quelle que soit la taille de leur entreprise, de réduire leurs émissions de CO2e liées au transport. Il est important non seulement de fournir les informations et les solutions carbone adéquates, mais aussi de les rendre aussi simples et pratiques que possible pour tous" a déclaré Antje Huber, Directrice mondiale de la stratégie, du marketing et Directrice de cabinet chez DHL Freight.
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