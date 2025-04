DHL Group: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - DHL Group prend 3% à Francfort, après la publication par le groupe allemand de logistique d'un résultat net part du groupe en croissance de 6,2% à 786 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, soit 0,68 euro par action.



Son profit opérationnel (EBIT) a augmenté de 4,5% à 1,37 milliard d'euros pour des revenus en croissance de 2,8% à plus de 20,8 milliards, malgré 'un environnement marqué par la politique commerciale et douanière américaine et une prudence économique générale'.



Revendiquant ainsi un bon démarrage pour l'année 2025, DHL confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir un EBIT d'au moins six milliard d'euros et un free cash-flow (hors fusions et acquisitions) de l'ordre de trois milliards.





