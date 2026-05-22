DHL, FedEx et UPS demandent à l'UE d'introduire progressivement de nouvelles règles douanières pour les colis de faible valeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matthias Inverardi

Certaines des plus grandes entreprises de transport au monde – DHL DHLn.DE , FedEx FDX.N et UPS UPS.N – ont appelé vendredi les ministres des Finances de l'UE à mettre en œuvre une approche progressive concernant les nouvelles règles douanières applicables aux colis de faible valeur.

Dans une lettre consultée par Reuters, les entreprises ont déclaré: “Nous appelons donc les ministres à approuver une approche progressive: appliquer le droit forfaitaire de 3 euros par colis à partir du 1er juillet 2026, tout en reportant les éléments plus complexes et non résolus jusqu’à ce qu’ils soient juridiquement certains et viables sur le plan opérationnel.”