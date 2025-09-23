 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 879,43
+0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DHL eCommerce obtient le feu vert de l'UE pour une opération au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 12:57

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de DHL Parcel UK Holding Limited et d'EVRi Limited toutes deux établies au Royaume-Uni, par Apollo Capital Management, L.P. des États-Unis, et DHL eCommerce International Holdings BV des Pays-Bas, qui fait partie du groupe allemand Deutsche Post AG (ci-après 'Deutsche Post').

L'opération concerne principalement le secteur de la livraison de colis.

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des sociétés sur le marché résultant de l'opération envisagée est limitée.

L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

DEUTSCHE POST
37,450 EUR XETRA +1,08%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une entrée de la Bourse de New York
    Wall Street vue stable, l'Europe se redresse avec le renouvelable et la tech
    information fournie par Reuters 23.09.2025 13:25 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue sur une note stable après un nouveau record du Nasdaq la veille et les Bourses européennes progressent à mi-séance, tirées par les valeurs liées aux énergies renouvelables et par le rebond de la technologie, tandis que ... Lire la suite

  • Le logo UBS est photographié sur une succursale de la banque suisse à Lucerne
    France: UBS va débourser €835 mlns dans l'affaire de démarchage bancaire
    information fournie par Reuters 23.09.2025 13:11 

    La banque suisse UBS a annoncé mardi qu'elle allait débourser 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal en France concernant ses activités transfrontalières entre 2004 et 2012, mettant ainsi fin à 14 ans de procédure judiciaire. Dans le cadre de cette résolution, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.09.2025 13:01 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Nvidia, secteur aurifère, ACM Research, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump à l'ONU, à New York, le 25 septembre 2019 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump de retour à la tribune de l'ONU, Zelensky à l'affût
    information fournie par AFP 23.09.2025 12:42 

    Donald Trump fait mardi son grand retour à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU où il entend dénoncer les "mondialistes", tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'efforcera à nouveau de battre le rappel face à l'inflexibilité russe. Le président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank