DHL eCommerce obtient le feu vert de l'UE pour une opération au Royaume-Uni
L'opération concerne principalement le secteur de la livraison de colis.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des sociétés sur le marché résultant de l'opération envisagée est limitée.
L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
