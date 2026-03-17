DHL accélère les déploiements automatisés avec la plateforme de SVT Robotics
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 17:11
Avec plus de 8 000 robots collaboratifs, la nouvelle plateforme permet à DHL de déployer des intégrations robotiques jusqu'à 12 fois plus rapidement que les configurations traditionnelles de codage personnalisé.
Avant la mise en oeuvre de ce logiciel, les projets d'automatisation nécessitaient un codage personnalisé séparé pour chaque nouvelle technologie, prenant jusqu'à six à huit semaines pour initier de nouvelles solutions.
" La plateforme SOFTBOT nous offre un moyen efficace de connecter différents types de robots à nos systèmes d'entrepôt, de surveiller la performance en temps réel et d'étendre les solutions sur plusieurs sites avec confiance. " a déclaré Sally Miller, directrice mondiale de la chaîne d'approvisionnement chez DHL.
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