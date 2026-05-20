DHL a utilisé le fret ferroviaire pour la logistique de la Formule 1

Le groupe, partenaire logistique officiel de la Formule 1, a mené à bien sa toute première utilisation du fret ferroviaire pour la logistique de la Formule 1.

DHL a transporté par train environ 50 conteneurs de matériel de course de Miami (Floride) à Montréal (Canada), sur une distance de près de 2 000 kilomètres.

Près de 68 % du fret F1 pris en charge par DHL pour ce trajet, qui aurait normalement été acheminé par la route, a été transporté par le rail.

" L'intégration du transport ferroviaire dans notre stratégie logistique entre les courses illustre comment les modes de transport traditionnels peuvent être utilisés de manière novatrice pour favoriser le développement durable dans un contexte où le temps est un facteur critique ", a déclaré Paul Fowler, responsable de la logistique mondiale des sports mécaniques chez DHL Global Forwarding.

" La livraison réussie de l'ensemble du fret lors de ce projet pilote démontre que le transport ferroviaire peut répondre aux exigences du calendrier de la Formule 1 tout en contribuant à la réduction des émissions. "