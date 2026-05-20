 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DHL a utilisé le fret ferroviaire pour la logistique de la Formule 1
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 15:10

Le groupe, partenaire logistique officiel de la Formule 1, a mené à bien sa toute première utilisation du fret ferroviaire pour la logistique de la Formule 1.

DHL a transporté par train environ 50 conteneurs de matériel de course de Miami (Floride) à Montréal (Canada), sur une distance de près de 2 000 kilomètres.

Près de 68 % du fret F1 pris en charge par DHL pour ce trajet, qui aurait normalement été acheminé par la route, a été transporté par le rail.

" L'intégration du transport ferroviaire dans notre stratégie logistique entre les courses illustre comment les modes de transport traditionnels peuvent être utilisés de manière novatrice pour favoriser le développement durable dans un contexte où le temps est un facteur critique ", a déclaré Paul Fowler, responsable de la logistique mondiale des sports mécaniques chez DHL Global Forwarding.

" La livraison réussie de l'ensemble du fret lors de ce projet pilote démontre que le transport ferroviaire peut répondre aux exigences du calendrier de la Formule 1 tout en contribuant à la réduction des émissions. "

Valeurs associées

DEUTSCHE POST
47,230 EUR XETRA +0,34%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 051,9 +0,88%
Pétrole Brent
108,86 -1,86%
SOITEC
158,1 +10,44%
NANOBIOTIX
37,34 -2,96%
TOTALENERGIES
80,75 +1,20%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank