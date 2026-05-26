Dexcom met en garde ses patients alors que des capteurs de glycémie volés font leur apparition sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de dispositifs médicaux Dexcom DXCM.O a déclaré mardi qu'une partie de ses capteurs de glucose destinés à être détruits avaient en réalité été volés et vendus, ce qui a conduit l'entreprise à avertir les utilisateurs de ne pas utiliser les produits issus des deux lots concernés.

* Dexcom a indiqué que les capteurs G7 concernés, portant les numéros de lot 1725204004 et 1725069002, avaient été classés comme rebuts car ils ne répondaient pas aux normes de l'entreprise.

* Les capteurs ont été volés au cours d'un processus de destruction, puis vendus par des tiers. Dexcom a retracé ces ventes jusqu'à Pharmsource LLC, qui n'est pas un distributeur agréé.

* L'un des lots concernés pourrait présenter un risque accru d'infection cutanée, tandis que l'autre lot est plus susceptible de ne fournir aucune mesure, a déclaré Dexcom.

* Ce problème touche principalement les utilisateurs aux États-Unis, et Dexcom a déclaré qu'elle informait ses clients et leur proposait des produits de remplacement.

* Dexcom a déclaré qu'aucun effet indésirable grave lié aux capteurs volés n'avait été signalé.

* La société a déclaré qu'elle collaborait avec la Food and Drug Administration américaine et d'autres autorités pour enquêter sur ce vol.