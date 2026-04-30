Dexcom confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les estimations trimestrielles

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Le fabricant de dispositifs médicaux Dexcom DXCM.O a réaffirmé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour ses résultats trimestriels, grâce à la forte demande pour ses glucomètres en continu qui surveillent le taux de glycémie.

L'action de la société a reculé de 4,3 % dans les échanges après la clôture.

La société a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 5,16 et 5,25 milliards de dollars. Les analystes tablent sur 5,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La sensibilisation croissante aux soins du diabète, l'élargissement de la couverture d'assurance et l'évolution des consommateurs vers des technologies sans piqûre au doigt ont alimenté la demande de glucomètres continus, intensifiant la concurrence entre les leaders du marché Dexcom, Medtronic

MDT.N et Abbott Laboratories ABT.N .

Dexcom a déclaré jeudi que la demande pour ses appareils de surveillance continue du glucose restait soutenue. Au cours du trimestre, la société a étendu le lancement du capteur Dexcom G7 15 Day aux États-Unis, ajouté de nouvelles fonctionnalités d'enregistrement des repas à la plateforme Stelo et partagé de nouvelles données cliniques démontrant les avantages pour les personnes atteintes de diabète de type 2 qui n'utilisent pas d'insuline.

La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,19 milliard de dollars, en hausse de 15 % par rapport à l'année précédente, contre une estimation consensuelle des analystes de 1,18 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, elle a enregistré un bénéfice trimestriel de 56 cents par action, supérieur aux estimations de 47 cents par action.

Le dispositif Stelo, le CGM en vente libre de Dexcom destiné aux adultes ne suivant pas de traitement à l'insuline, marque l'entrée de Dexcom sur un marché plus large de la santé grand public, ciblant les personnes atteintes de diabète de type 2 ou celles qui souhaitent surveiller leur glycémie pour rester en bonne santé.