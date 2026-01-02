Devyani, l'opérateur indien de KFC et de Pizza Hut, progresse grâce à la fusion avec Sapphire pour un montant de 934 millions de dollars

(Ajout de détails et de commentaires d'analystes tout au long du document; mise à jour des actions)

L'opérateur indien de KFC et Pizza Hut Devyani International a bondi de 8,3 % vendredi après avoir annoncé la fusion longtemps attendue de 934 millions de dollars avec son petit homologue Sapphire Foods, créant ainsi un géant de la restauration rapide prêt à défier le leader du marché Jubilant Foodworks.

L'entité combinée exploitera plus de 3 000 points de vente KFC et Pizza Hut, franchises de Yum Brands YUM.N , en Inde et à l'étranger, face aux 3 480 points de vente de l'opérateur Domino's Pizza de Jubilant dans le pays.

L'action de Devyani DEVY.NS s'est échangée pour la dernière fois à 151,39 roupies, soit une hausse de 2,8 %.

Selon les analystes de JP Morgan, la fusion est un "mouvement stratégique bienvenu", car elle signifie une structure simplifiée, un potentiel d'économies significatives et une prise de décision plus rapide, aidant Devyani à rivaliser plus efficacement avec ses pairs et les plateformes de livraison de nourriture.

La fusion intervient alors que les franchisés indiens de la restauration rapide sont confrontés à des coûts d'exploitation plus élevés, à un ralentissement des ventes à magasins comparables et à des pressions sur les marges, tandis que les consommateurs réduisent leurs dépenses discrétionnaires. Devyani et Sapphire ont toutes deux enregistré des pertes au cours du trimestre de septembre 2025.

L'entreprise combinée pourrait générer des revenus et des bénéfices d'exploitation supérieurs de 50 à 60 % aux niveaux actuels, avec une échelle et une trajectoire de croissance proches de celles de Jubilant, bien que les marges devraient rester comparativement plus faibles pour l'instant, a ajouté Emkay Global.

Devyani émettra 177 actions pour 100 actions Sapphire dans le cadre de l'opération.

Sapphire Foods a perdu environ 3 % à 254,25 roupies, tandis que les actions de Jubilant se négociaient à 552,20 roupies, soit une baisse de 0,2 % .

Le ratio de fusion est très proche du niveau de clôture des actions au 1er janvier et il n'y a donc pas d'ajustement majeur des prix qui puisse résulter de cette transaction, ont déclaré les analystes de Jefferies.