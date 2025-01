Devises: 'volat' nulle après FED puis BCE, le Yen gagne 0,6% information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 18:41









(CercleFinance.com) - Séance calme sur le FOREX où le '$ Index' varie de façon infinitésimale : il reste inchangé ce soir vers 108,00, après avoir fluctué entre 107,6 et 108,10.

L'Euro recule de -0,05% (à 1,0410), la Livre progresse d'autant (insignifiant) et si le Dollar perd 0,55% face au Yen vers 154,30, il gagne 0,2% face au Franc suisse et reste stable face au Yuan vers 7,1720 (la devise chinoise teste ses meilleurs niveaux du 20 janvier).



Le billet vert a peu réagi à la conférence de presse de Jerome Powell mercredi soir, et pas davantage à la conférence de presse de Christine Lagarde ce jeudi.

L'abaissement sans surprise du taux directeur de la BCE de -25Pts de base, à 2,75% est un non-événement, tout comme le maintien des taux par la FED hier soir.

Les chiffres 'macro' du jour n'ont pas davantage constitué des 'market movers' : le PIB préliminaire de l'Eurozone à fin 2024, basée sur les données trimestrielles CVS, a augmenté de 0,7%, et de 0,8% dans l'UE après des hausses de 0,4% au troisième.



Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, le Portugal (+1,5%) a enregistré la hausse la plus importante, suivi de la Lituanie (+0,9%) et de l'Espagne (+0,8%).

Des baisses ont été observées en Irlande (-1,3%), en Allemagne (-0,2%) et en France (-0,1%).

En France, les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent nettement de 0,7% en volume en décembre, après une hausse de 0,2% en novembre (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Sur l'ensemble du quatrième trimestre 2024, la consommation des ménages en biens continue d'augmenter (+0,4% après +0,4% au troisième trimestre), avec notamment une accélération de la consommation en biens fabriqués (+0,9% après +0,1%).



Outra Atlantique, les investisseurs ont pris connaissance à 14H30 de la 1ère estimation du produit intérieur brut (PIB) US qui a ralenti de 3,1% à 2,3% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024, selon une toute première estimation du Département du Commerce.



Pour compenser un peu, Département du Travail annonce avoir enregistré une nette baisse (-16.000 à 207.000) des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 20 janvier.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 212.500 en baisse modeste de 1000 par rapport à celle de la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 42.000 pour s'établir à 1.858.000 lors de la semaine du 13 janvier, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.





