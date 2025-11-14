 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 376,53
-1,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Devises : rebond technique du $, qui perd 0,45% face à l'Euro en hebdo
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 21:48

Séance calme sur le FOREX en l'absence de 'stats' aux Etats Unis (pas de 'NFP' publié hors agenda avec des données estimatives), le '$-Index' reprend 0,15% vers 99,25/99,30 et cet écart est globalement celui que l'on observe sur l'Euro (-0,15% à 1,1620, soit un gain qui se réduit à 0,45% sur la semaine), sur le Franc suisse (à 0,7940) et même la Livre (-0,2% à 1,3165 alors que Keir Starmer renonce à recourir à une hausse des impôts sur le revenu pour combler les déficits).
Le Yen reste stable (il prend 0,15% face à l'Euro), ainsi que le Dollar canadien.

Peu de 'market movers' ce vendredi (quelques chiffres mineurs en Europe), le retour des publications macroéconomiques, qui devraient reprendre aux Etats-Unis lors de la semaine à venir avec la réouverture des services publics, n'en sera que davantage suivi, sachant que l'économie américaine, même si elle ne semble pas menacée de contraction à court terme, commence à montrer des signes de décélération, visibles notamment du côté du marché de l'emploi (de mauvais chiffres seraient une 'très bonne nouvelle').

Sur le front des statistiques, les prix à la consommation en France augmentent de 0,9% sur un an en octobre 2025 après +1,2% en septembre, selon l'Insee, qui révise donc en baisse de 0,1 point son estimation provisoire pour le mois dernier.

Cette baisse du taux d'inflation annuel d'un mois sur l'autre s'explique par un recul plus marqué des prix de l'énergie (-5,6% après -4,4%) et par un ralentissement de ceux de l'alimentation (+1,3% après +1,7%).

Par ailleurs, au cours du 3e trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Pour rappel, au cours du 2e trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.

Enfin, selon les premières estimations, la zone euro a affiché un excédent de 19,4 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en septembre 2025, contre un excédent de 12,9 milliards d'euros en septembre 2024.

Devises
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader à la Bourse de New York, le 1er novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street sans direction claire à l'issue d'une semaine mouvementée
    information fournie par AFP 14.11.2025 22:45 

    La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée vendredi, après une semaine chahutée en raison des incertitudes sur l'état de santé de l'économie américaine en l'absence d'indicateurs officiels. Le Dow Jones a reculé de 0,65%, l'indice Nasdaq a pris 0,13% ... Lire la suite

  • Pamela Fernandes et Gelvana Rodrigues, mères d'Emanuele et de Thiago, tués dans la catastrophe du barrage de Fundao, près de la ville de Mariana, au Brésil, arrivent à la Haute Cour de Londres le 13 mars 2025 ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    BHP jugé responsable d'un désastre écologique au Brésil, compensations colossales en jeu
    information fournie par AFP 14.11.2025 22:19 

    La justice britannique a reconnu vendredi le géant minier australien BHP responsable de la rupture dévastatrice d'un barrage minier au Brésil en 2015, une décision ouvrant la voie à des dizaines de milliards de livres de compensations pour les 620.000 plaignants ... Lire la suite

  • Une statue représentant le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein près du Capitole, à Washington, le 2 octobre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Affaire Epstein: Trump contre-attaque et vise Bill Clinton
    information fournie par AFP 14.11.2025 21:53 

    Donald Trump a contre-attaqué vendredi en réclamant une enquête fédérale sur la relation entre Jeffrey Epstein et certaines personnalités démocrates dont Bill Clinton, à l'heure où ses propres liens avec le délinquant sexuel font l'objet de nouvelles questions. ... Lire la suite

  • L'aéroport international de Boston Logan, dans le Massachusetts, le 10 novembre 2025 ( AFP / Joseph Prezioso )
    Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal
    information fournie par AFP 14.11.2025 21:48 

    Le ministre américain des Transports s'est réjoui vendredi que l'espace aérien des États-Unis ait connu la veille l'un de ses "meilleurs jours depuis un moment" grâce à la fin de la paralysie budgétaire, avec très peu de contrôleurs absents. "Hier a été l'une des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank