Devises: peu de mouvement, Yen et Euro rebondissent de 0,3% information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 19:40









(CercleFinance.com) - Les cambistes ont fait relâche en ce lundi de Pentecôte après une séance de rebond du Dollar dans la foulée de la publication du NFP (+139.000 jobs) qui prête le flanc à pas mal d'interprétations.

Il y a eu beaucoup de licenciements en mai qui ne se reflètent pas dans les statistiques officielles : les opérateurs ont ignoré ce fait et se sont concentrés sur les créations d'emploi -au premier degré-, ce qui douche un peu les espoirs de baisse de taux avant l'automne.



Le 'Dollar Index' avait repris 0,45% vers 99,2 (rien de spectaculaire), échappant de peu au re-test de ses planchers annuels, mais cela n'avait pas inversé la tendance baissière bien en place depuis le 12 mai : la lourdeur reste d'actualité.

Le billet vert se tasse de 0,25% vers 99,85, du fait de son repli de -0,25% face à l'Euro (1,1425) ou la Livre et de -0,3% face au Yen (vers 144,4).



Cela n'a pas de lien avec l'évolution du '10 ans' qui se détend un peu ce soir (-2,6Pt vers 4,487%), le '30 ans' reste figé vers 4,964%, le '2 ans' efface -3,31Pts vers 4,01%.

Enfin, le Yuan a grapillé 0,1% face au $ et s'effrite de 0,15% face à l'Euro.



La semaine qui débute sera relativement peu chargée en statistiques, l'attention des investisseurs se portera surtout sur les chiffres de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis, attendus mercredi.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.