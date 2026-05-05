Devises : petite journée sur le FOREX, le Yen faiblit de nouveau

(Zonebourse.com) - Pas d'initiatives notables de la part des cambistes confrontés à un retour des "stats" macroéconomiques de part et d'autre de l'Atlantique : les données sont plutôt rassurantes côté activité, plus stressante côté inflation. Les 2 semblent s'être contrebalancés et les paires sont demeurées équilibrées : hausse de 0,07% de l'Euro vers 1,1700, même écart pour le Franc suisse, parfaite stabilité du Dollar canadien et du Yuan face au billet vert. Le "$-Index" qui grappille 0,05% à 98,43 doit l'intégralité de cette hausse au repli du yen.

Car la seule devise qui décale de plus de 0,4% en valeur absolue, c'est le Yen qui lâche 0,42% face au $ (vers 157,9) et 0,45% face à l'Euro : il n'y avait pourtant aucun chiffre publié au Japon pour expliquer cette faiblesse, ni hier, ni ce mardi qui est férié.

Il y a avait en revanche de ma matière aux Etats Unis : le marché immobilier résiste à la tension des taux longs (le "30 ans" s'installe sur ou au-dessus des 5,00%) et les ventes de logements neufs ont dépassé les attentes en mars, à 682 000 en rythme annualisé, contre 652 000 anticipé.

Les permis de construire ont également progressé plus que prévu, de 11%, contre une estimation à 10,9%.

Quelques signaux de modération apparaissent toutefois dans les services.

L'indice ISM non manufacturier a reculé à 53,6 en avril, contre 54 attendu. Le PMI du secteur tertiaire ressort en légère hausse à 51, mais reste en deçà des anticipations (51,3).

Le marché du travail envoie des indications contrastées.

Les ouvertures de postes, mesurées par l'enquête JOLTS, reculent légèrement sur un mois tout en demeurant supérieures aux attentes.

Dans le même temps, le déficit commercial s'est creusé de 4,4% à 60,3 milliards de dollars en mars, un niveau toutefois inférieur aux prévisions qui tablaient sur 61 milliards.

En France, l'inflation s'établit à 2,2% en avril selon l'Insee, et à 2,5% en données harmonisées européennes. Sur trois mois, la hausse des prix atteint 3,3%, signalant une dynamique séquentielle soutenue. A l'échelle de la zone euro, l'inflation ressort à 3%, alimentant les anticipations d'un premier relèvement des taux de la BCE d'ici fin juin.

Un petit coup d'oeil sur l'or et l'argent qui finissent sans grand changement après leur consolidation de la veille : l'or reprend 0,8% vers 4.555$, l'argent 0,6% à 73,00$ (après -4% lundi).

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