Devises : net redressement de la Livre (changement politique imminent ?)

(Zonebourse.com) - Le "$-Index" a reperdu l'essentiel de ses gain de la séance de vendredi en se repliant de -0,28% vers 99,00. Une bonne partie du Dollar est dû au spectaculaire redressement de la Livre ( 0,85% vers 1,3440$) alors qu'un changement de 1er Ministre se dessine à court terme au Royaume Uni. La Livre reprend par ailleurs 0,6% face à l'Euro vers 0,8670 et 0,75% face au Yen.

La baisse du $ ne signifie pas que les cambistes écartent toute nouvelle escalade dans le Golfe Persique : Donald Trump a accentué la pression sur Téhéran après avoir rendu public un plan de paix et de réouverture du détroit D'Ormuz en 14 points, dont 12 sont inacceptables du point de vue iranien.

"Pour l'Iran, le temps presse, et ils feraient mieux de se bouger vite, ou il ne restera plus rien d'eux. Le temps est compté", a lancé le président américain sur Truth Social, où il a également diffusé des images générées par intelligence artificielle le mettant en scène en chef de guerre.

Lindsey Graham (chef des conservateurs au congrès) estime de son côté que la voie diplomatique est une impasse et qu'il est temps de négocier "avec des bombes".

L'autre "fait du jour", c'est le rebond de la Livre Sterling : Keir Starmer aurait indiqué à des proches qu'il démissionnerait "bientôt" et cette rumeur a fait retomber le rendement des "Gilts" de 5,1990% vers 5,064%, soit -11,3Pts par rapport à vendredi.

L'Euro progresse de 0,22% face au $, le Yuan chinois reprend son redressement avec 0,13% vers 6,800$ (après une consolidation de -0,25% vendredi).

Les cambistes vont suivre avec attention la réunion des ministres des Finances du G7 ce lundi et mardi à Paris, lesquels vont tenter d'évaluer les conséquences économiques du conflit et du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran.

Au chapitre des statistiques ce lundi, un chiffre mineur et sans aucun impact sur les T-Bonds : l'indice NAHB de confiance des constructeurs immobiliers est ressorti à 37 en mai, contre un consensus de 34, niveau anticipé inchangé par rapport à avril.

La fin de semaine sera marquée par la publication de l'indice de la Fed de Philadelphie, des indicateurs avancés du Conference Board ainsi que de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.

L'arrivé de Kevin Warsh à la tête de la FED devrait être officielle d'ici la fin de la semaine : le contexte sur les taux US n'a jamais été aussi tendu depuis 15 ans.

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