Devises: léger rebond du $, or et argent de retour au zénith information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 22:24









(CercleFinance.com) - Peut-être stimulé par les nouveaux records des indices US (S&P500 et nasdaq-100) puis le rebond de 'l'Empire State' (un indice mineur en réalité), le Dollar reprend 0,4% contre la plupart des devises et le '$-Index' affiche +0,45% vers 107,05... ce qui le repositionne presque au 'Cent près' au-dessus du support des 107,00.



Mais rien n'est joué et l'incursion baissière vers 106,60 n'est pas invalidée (risque de rechute ultérieure vers 105,00).



L'Euro (1,0445) et le Yen lâchent -0,35%, le Franc suisse -0,3%, la Livre -0,15% : rien de très impressionnant.

A noter que l'or revient tutoyer ses sommets à 2.935$, l'argent métal déborde les 33$... la possible détente sur le front géopolitique ne semble pas amoindrir l'intérêt pour les métaux précieux.



Les perspectives sont le front géopolitique restent incertaines : en effet l'Europe envisage de continuer de soutenir Kiev militaire et envisage de doubler ses dépenses d'armement, voir d'envoyer des troupes au sol.

E.Macron et K.Starmer défendent ce projet, les autres européens se montrent réticents... mais tous s'accordent pour maintenir les sanctions contre la Russie.



La bonne surprise du jour provient de l'indice ZEW du 'sentiment économique' en l'Allemagne : il effectue un bond considérable (+11,3) et dépasse largement attentes dans l'enquête de février : à 26, il ressort supérieur de 15,7 points à sa valeur du mois précédent et signe sa plus forte augmentation des 2 dernières années.



'Cette montée d'optimisme est probablement due à l'espoir d'un nouveau gouvernement allemand capable d'agir. De plus, on peut s'attendre à ce que la consommation privée s'accélère au cours des six prochains mois', explique Achim Wambach.



'Et la récente décision de la BCE de réduire les taux d'intérêt en réponse à la faiblesse de l'activité économique au sein de la zone euro a probablement contribué à l'amélioration des perspectives pour le secteur de la construction', poursuit le président du ZEW.



Les évaluations de la situation économique actuelle en Allemagne se sont également améliorées, bien que plus légèrement : l'indice correspondant a augmenté de 1,9 point pour s'établir désormais à -88,5.



Mais cela n'a pas dopé l'Euro, comme si cette embellie avait été bien anticipée.



Les cambistes n'ont pas plus réagi à la publication à 14h30 de l'indice 'Empire State' de la Fed de New York (les T-Bonds se tendent de +6Pts, c'est donc un alignement sur les bons du Trésor européens sur 48H, après la journée de congé de lundi).



L'activité manufacturière a légèrement augmenté dans l'État de New York en février, selon l'indice calculé par la Fed locale, qui a grimpé de 18 points pour ressortir en terrain légèrement positif, à +5,7.



Les nouvelles commandes et les livraisons ont augmenté modérément, mais les niveaux d'emploi ont diminué. Les prix des intrants ont augmenté au rythme le plus rapide en près de deux ans, et les hausses des prix de vente se sont aussi accélérées de façon notable.







