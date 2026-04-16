Devises : léger rebond du $, écarts limités
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 19:00
Les chiffres publiés ce jeudi aux Etats-Unis sont ambivalents : la production industrielle américaine s'est repliée de 0,5% en mars, après une augmentation de 0,7% en février (révisée d'une estimation initiale qui était de 0,2%), à comparer à une hausse de 0,1% attendue en consensus, selon Jefferies.
Dans le détail, la production manufacturière ne s'est tassée que de 0,1% en mars, tandis que celle du secteur minier affiche -1,2% et celle des utilities de -2,3%.
Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine a diminué de 0,4 point à 75,7% en mars, un niveau inférieur de 3,7 points à sa moyenne de long terme (1972-2025).
Après un gain de 11 points sur l'indice "Empire State" (New York) dévoilé la veille, l'indice de la Fed de Philadelphie a progressé lui aussi (de 18,1 à 26,7 points) alors qu'un repli était redouté : il atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025.
De leur côté, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 207 000 unités, soit un peu moins que les 213 000 attendues. Les chiffres de la semaine précédente ont été révisés en légère baisse de 219 000 à 218 000.
Le baril de pétrole "Brent" fuse à la hausse ce soir de 4,8% et revient tutoyer les 100$, le "WTI" grimpe de 3,8% vers 94,5$.
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