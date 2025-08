Devises : le Yuan largement en tête du Forex, l'Euro faiblit, le Franc suisse chute information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 19:14









(Zonebourse.com) - Séance calme sur le FOREX en l'absence de catalyseurs.

Le Dollar continue de digérer le PMI et le 'NFP' publiés vendredi et ressortis bien en deçà des attentes.



Un unique indicateur était au programme ce jour, les chiffres des commandes à l'industrie aux Etats-Unis sont ressorties en baisse de -4,8%, après +8,3% en juin (bond des commandes aéronautiques).

Le 'Dollar Index' se replie de -0,45% supplémentaires (-1% vendredi) vers 98,7E avec une perte de 0,25% face au Yen, 0,1% face au Dollar canadien, et une fois n'est pas coutume, le Yuan qui grimpe de +0,45% vers 7,1790$ (surement un geste d'apaisement de la part de la PBOC) et gagne même 0,6% face à l'Euro.

Les investisseurs resteront notamment à l'affût de tout progrès dans les négociations entre Washington et Pékin, cette dernière devant toujours faire face à la date limite du 12 août fixée par l'administration Trump en vue de parvenir à un pacte durable.



C'est le Franc suisse qui se montre le plus faible avec -0,5% face au Dollar et -0,35% contre Euro (après les 39% de droits de douane infligés par D.Trump) mais l'Euro perd également du terrain avec -0,15% face au billet vert.

Le reste de la semaine sera rythmé par la publication, demain, de l'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur des services américain, puis par la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.







