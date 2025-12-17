Devises : le Yen chute de façon inattendue, l'argent ( 4%) bat un nouveau record
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 20:23
Repli d'autant plus inattendu que c matin, toutes les maturités de bons du Trésor nippons ont égalé ou battu des records historiques de rendement : record de 18 ans sur le "10 ans" ( 4PTs à 98,2%), sur le "30nans" ( 1,2 à 3,352%) et le "40 ans" ( 1Pt à 3,67%.
Le pertes de la BoJ et des fonds de retraite japonais deviennent abyssales, à peine compensée par les gains sur les ETF "actions".
Ailleurs, en occident, cela fait 3 semaines que les investisseurs trouvent une excuse pour ne rien faire, dans l'attente de "trimestriels majeurs", d'une déclaration d'un membre de la FED (cela va déferler ces prochains jours), d'une "stat"... et justement nous nous situons à la veille d'une publication clé sur l'inflation aux Etats-Unis, qui devrait conditionner les anticipations de baisses de taux pour l'année 2026.
Le "NFP" publié la veille n'a pas constitué le "market mover" espéré (le Dollar avait fini parfaitement stable): selon le département du Travail, 64.000 créations d'emplois ont été relevées le mois dernier (14.000 de plus que prévu) et le taux de chômage est remonté à 4,6% en novembre, au plus haut depuis quatre ans, mais toujours dans la zone du "plein emploi".
Avec une hausse de plus de 1% à 4 345 dollars, l'or revient à quelques encablures de ses sommets historiques, toujours porté par des anticipations de politique monétaire plus accommodante, par la forte demande des investisseurs (ETF et banques centrales) et par un contexte géopolitique tendu qui renforce son rôle de valeur refuge.
L'argent ( 4,4%) pulvérise un nouveau record à 66,4$ et sa hausse dépasse les 130% sur l'année en cours.
L'Or et l'argent sont les indicateurs avancés d'une dépréciation monétaire anticipée ou de tensions géopolitiques accrues.
