Devises : le $ un peu plus faible, malgré des taux US à +5Pt information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 21:09









(CercleFinance.com) - Net regain de vigueur de l'Euro et de la Livre Sterling juste avant les annonces de Donald Trump (ce mercredi à 22H) et faiblesse marquée du Dollar qui recule de 0,45% face la monnaie unique, vers 1,0860 (-0,5% face à la £ vers 1,2980).



Le '$-Index' recule de -0,45% vers 103,80 mais il ne perd que 0,05% face au Yen (qui reste faible vers 150,00/$) et 0,15% face au Franc suisse.



L'Euro semble soutenu face aux autres devises par la hausse de rendement des Bunds (+4Pts vers à 2.72%et des OAT (+2,8Pts à 3,427%).

Mais les gains de l'Euro ne s'expliquent face au $ car les 'treasuries' américaines voient leur rendement grimper de +4,6Pts à 4,202% ce soir contre 4,106% ce matin.

Et le '2 ans' prend +5Pts à 3,913% (contre 3,846% au plus bas).



Les mouvements sur le FOREX n'ont apparemment que peu de lien avec le 'chiffre du jour', la publication de l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

Le secteur privé américain a créé 155.000 emplois au mois de mars dans le privé le mois dernier, un chiffre supérieur aux attentes (consensus : 119.000 après les 84.000 de février).



'En dépit de l'incertitude politique actuelle et du moral en berne des consommateurs, le message est le suivant: les chiffres du mois de mars sont bons du point de vue de l'économie et des employeurs de toutes les tailles, même si tous les secteurs ne sont pas forcément concernés', explique Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



Les métiers liés aux services sont en effet les plus dynamiques, tandis que d'un point de vue géographique le Nord-Est et le Midwest se sont révélées être les régions les plus actives en termes d'emploi.



La parution de l'enquête ADP intervient à deux jours du rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail (NFP).



Pour la publication de vendredi, les économistes prévoient en moyenne 185.000 créations d'emplois non agricoles en mars, contre 151.000 le mois précédent, pour un taux de chômage inchangé à 4,1%.



Toute l'attention des investisseurs est braquée vers les Etats Unis où Donald Trump doit s'exprimer dans la soirée afin de clarifier sa position au sujet des droits de douane qu'il compte mettre en place.



Les éditorialistes de 'The Economist' prévenaient récemment que les mesures envisagées par l'administration américaine risquaient de faire plonger le commerce international dans le 'chaos' le plus complet.

La décrue du Dollar ne provoque pas de hausse symétrique de l'Or qui reste fogé vers 3.125$/Oz ce soir.





