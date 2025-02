Devises : le $ sort renforcé d'un 'sell-off' à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 23:58









(CercleFinance.com) - Cette séance a vu le 'risk-off' ressurgir brutalement à Wall Street avec des corrections sur les indices US qui témoignent d'une véritable crise de confiance : quand Wall Street chute aussi lourdement (1,6% à -2,8% pour le 'S&P' et le Nasdaq), il n'est pas rare de voir les investisseurs redevenir plus 'liquides' et venir se réfugier sur le 'monétaire' (ce qui soutient dans un 1er temps le Dollar).

Cela ne durera peut-être pas car l'inversion de la courbe des taux se confirme ce jeudi avec des Treasuries à deux ou trois mois (4,31 et 4,33% respectivement contre 4,255% pour le 'dix ans')... ce qui est considéré par de nombreux économistes -à commencer par ceux de la Fed - comme un signe avant-coureur de récession.



Le '$-Index' gagne donc +0,85% à 107,35 (il repasse en force la barre des 107,00) et reprend pratiquement +1% face à l'Euro vers 1,0394.

Il reprend également +0,7% face au Yen (il a été jusqu'à 150,15) et +0,65% face au Franc suisse à 0,9000.

Les chiffres US du jour ne renforcent pas les anticipations d'un ralentissement économique, contrairement à ceux qui ont été publiés depuis lundi.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis est confirmé 2,3% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024, selon le Département du Commerce, le ralentissement sensible de la croissance est sensible par rapport au taux de 3,1% observé au troisième trimestre.

C'est principalement attribuable à la baisse de l'investissement et des exportations, qui a été partiellement contrebalancée par une accélération des dépenses de consommation.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré 242.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 17 février, un chiffre en hausse de 22.000 par rapport à la semaine précédente - dont le chiffre avait été revu à la hausse, passant de 219.000 à 220.000.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 224.000 en hausse de 8.500 par rapport à celle de la semaine précédente.





