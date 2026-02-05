Devises : le $ se raffermit alors que ses substituts (Or, BTC, cryptos) plongent
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 18:48
La parité avec Euro reste marginale avec -0,05%, juste en-dessous des 1,1800$, le Franc suisse reste stable, le Yen lâche -0,15% vers 156,9 : la bonne tenue apparente du billet vert résulte du plongeon de -0,9% de la Livre vers 1,3540.
La situation politique au Royaume Uni devient délétère avec un Keir Starmer très fragilisé par "l'affaire Mendelson/Epstein", la Livre dévisse donc face à toutes devises.
Mais c'est surtout face aux cryptos que le Dollar fait un bond spectaculaire de 25% face au BTC en 48H (le bitcoin affiche -9% ce jeudi, vers 66.600$), l'Etheum (qui plonge sous 2.000$) qui se retrouve en situation périlleuse, avec un prochain support vers 1.600$.
A noter que l'Or (-7% ce jeudi en quelques heures) et l'argent (-20% entre 90$ et 72$) ont de nouveau plongé mais sur les marchés asiatiques, le mouvement se prolongeant à Londres et aux Etats Unis... où le CME n'active toujours pas les coupe-circuit, même avec une once d'argent à -17%, vers 73$ (vers 17H).
Côté "macro, les signes de faiblesse se confirment côté marché du travail avec la publication du rapport "JOLTS" (offres d'emploi disponibles" par le Département américain au Travail).
C'est une chute de près de -10% par rapport aux anticipations, avec 6,542 millions d'ouvertures de postes en décembre, là où le consensus ciblait 7,2 millions (le mois précédent, les ouvertures de postes s'élevaient à 6,928 millions, en repli de 500 000 unités).
Ceci confirme la tendance observée la veille avec le rapport "ADP" sur les nouvelles embauches dans le secteur privé américain, avec un total inférieur de 55% au consensus : 22 000 emplois, contre 46 000 attendu, après 41 000 en décembre.
Les salaires ont progressé de 4,5% sur un an mais l'impact sur les prix est contrebalancé par une productivité de 4,9% (chiffre publié la semaine dernière).
Valeurs associées
|65 894,1375 USD
|CryptoCompare
|-8,94%
