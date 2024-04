Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ poursuit sa hausse, au + haut depuis oct.2023 information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 20:46









(CercleFinance.com) - Le Dollar aligne une 4ème séance de hausse, toujours soutenu par les tensions géopolitiques : elles s'étaient relâchées ce lundi matin dans l'espoir d'une solution diplomatique... mais il semble ce soir qu'Israël cherche vraiment l'escalade avec l'Iran malgré les 'messages' de Washington prônant de renoncer à des frappes de 'rétorsion'.



Le 'Dollar-Index', parti de 104 mercredi dernier, progresse de +0,15% vers 106,20, son niveau le plus élevé depuis la fin octobre 2023.

L'Euro recule symétriquement de -0,15% vers 106,30, la Livre et le Franc suisse de -0,1%.

Ces écarts ne sont pas très spectaculaires et du coup, c'est le Yen qui se distingue avec un nouveau repli de -0,6% face au billet vert (après un long plafonnement sous 150,6 du 20 mars au 9 avril): le $ se retrouve à son plus haut niveau depuis début mai 1990 et semble filer tout droit vers les 159, son zénith de mars 1990.

Le Dollar bénéficie d'une hausse de sa rémunération qui s'est amplifiée avec des chiffres des ventes de détails US ressorties au-delà des attentes.

Le '10 ans' US flambe en effet de presque +15Pts vers 4,642%... et le '2 ans' vient de flirter avec les 5,000% (4,999%).





Les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,7% en rythme séquentiel en mars, une progression supérieure aux attentes du marché, après une hausse de 0,9% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,6%).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 1,1% le mois dernier, après une augmentation de 0,6% en février.



L'activité manufacturière a continué de se contracter dans la région de New York au mois d'avril, demeurant ainsi en territoire négatif pour le quatrième mois d'affilée.

L'indice 'Empire State' - compilé par l'antenne régionale de la Réserve fédérale - est ressorti à -14,3 ce mois-ci, à comparer avec -20,9 au mois de mars.

C'est le sous-indice des heures hebdomadaires travaillées qui s'est le plus notablement dégradé, à -10,6 contre -10,4 le mois dernier, suivi par celui des livraisons (-14,4 contre -6,9 le mois précédent) et le sous-indice des anticipations à un horizon de six mois s'est détérioré de 21,6 à 16,7.



Les regards des investisseurs se tourneront également vers Pékin, où seront publiés demain les chiffres du produit intérieur brut (PIB) chinois, donnant ainsi de précieux indices sur la reprise de la deuxième économie mondiale... le Yuan continue d'osciller nerveusement et lâchait ce lundi -1,8% pour flirter avec les 7,2400$.





