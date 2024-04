Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ perd environ -0,3%, mais l'E/$ affiche +0,55% information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 21:58









(CercleFinance.com) - La détente des taux longs US (-8Pts à 4,585%) pèse sur le Dollar qui a accéléré son repli en fin de journée, le '$-Index' se replie de -0,3%, sous les 106,00, et s'enfonce vers 105,95.

C'est l'Euro qui se montre le plus à son avantage avec un gain qui est passé de +0,2% (de 10H jusque vers 17H) à +0,55%, à 1,0675 (le $ Canadien gagne +0,4%, seconde meilleure performance du jour).



Le chiffre définitif de l'inflation en zone euro pour le mois d'avril a été publié dans la matinée.

Il s'est établi à 2,4% en mars, contre 2,6% en février, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide au titre du mois dernier, tandis que celui de l'Union européenne est passé de 2,8% à 2,6% d'un mois sur l'autre.



Au Royaume-Uni, l'inflation s'est tassée à 3,2% en rythme annualisée au mois d'avril, contre 3,4% en mars, ouvrant la voie à une future baisse des taux de la Banque d'Angleterre.

la Livre progresse cependant de +0,2% vers 1,2450, un écart équivalent à celui observé sur le Yen/$ (154,40) ou le Franc suisse 0,9105.



Le repli du billet vert ne profite pas à l'Or qui se replie vers 2.370$ contre 2.385$ ce matin, quand les taux IS étaient bloqués sur leurs plus hauts annuels : les derniers propos de Jerome Powell tenus hier semblent écarter la perspective d'une baisse de taux en juin.



Ce qui suggère que seuls 2 assouplissements seraient à l'agenda en 2024... contre 6 à 7 anticipés il y a seulement 3 mois et demi.

Les taux resteraient donc au-delà de 5,25% durant encore 6 mois, un maintien au zénith synonyme d'un coût du service de la dette toujours plus conséquent.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.