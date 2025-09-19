Devises : le '$ Index' stable sur la semaine, la Livre très affaiblie, le Yen résiste
L'Euro reperd 0,3% à 1,1745, la Livre -0,65% (à 1,3480, 3ème séance de repli, -0,7% hebdo), le franc suisse -0,55% (0,7955), le Dollar Canadien s'accroche et préserve les 1,3800.
La fermeté du Yen s'explique par le bond de +2,7% du rendement du '10 ans' nippon : la BoJ a passé son tour ce vendredi en terme de hausse de taux mais un relèvement, à contre-courant de toutes les banques centrales semble inéluctable avant la fin de l'année 2025.
Pas de débat sur la stratégie de la BCE en Europe, les taux resteront figés jusqu'à la fin de l'année, pas de chiffre marquant ce vendredi, et pourtant le rendement des Bunds se tend de +2,6pts vers 2,747%, tout comme l'OAT (+3,1Pts, qui s'établit à 3,565%... et +2,2Pts sur le BTP à 3,563 (il reste au contact de l'OAT.
La hausse -en relatif- de la rémunération de l'Euro ne l'a pas soutenu face aux billet vert, en revanche, +0,2% sont repris face au Franc suisse (0,9350).
Sur le front des statistiques, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, se maintient à 96 pour le quatrième mois consécutif en septembre, demeurant ainsi sous sa moyenne de long terme de 100.
