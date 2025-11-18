Devises : le '$-Index' stable, entre hausse du $ canadien et chute Franc suisse
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 22:47
Face aux liquidations massive qui frappent Wall Street depuis 4 séances, peu d'écarts sur le '$-Index' dans l'intervalle, et même aucun en ce mardi avec un indice inchangé à 99,60 (il est même parfaitement inchangé).
L'Euro a d'abord gagné 0,1% avant d'inverser la vapeur (-0,1% à 1,1580), la Livre cède également 0,1%, le Yen 0,2% (malgré les +4Pts sur le '20 ans' qui tutoie les 2,80%, pour la première fois depuis juin 1999).
Le Franc suisse s'est montré le plus faible contre toutes devises (-0,5% face au $ à 0,800, -0,4% face à l'Euro vers 0,9265), le Dollar canadien le plus robuste avec +0,4% face au $ à 1,3985 et de +0,55% face à l'Euro sous les 1,6200.
Cette séance a été marquée par la publication de statistiques outre-Atlantique avec les commandes à l'industrie : elle ont augmenté de +1,4% et atteint 612 Mds$ en août (contre 603,6 en juillet), une hausse conforme au consensus de +1,5%.
Pas de signe flagrant de dégradation de l'activité manufacturière, donc cela ne va pas dans le sens d'un rebond des anticipations de 3ème baisse de taux par la FED.
Les investisseurs scruteront avec attention ce mercredi la publication du NFP (rapport sur l'emploi) pour le mois de septembre, qui aurait dû être rendu public le 3 octobre dernier.
Cela restera toutefois un indicateur retardé et la situation présente sera mieux reflétée par le rapport 'JOLTS' et le recensement des licenciements et départs volontaires.
Une attention toute particulière sera par ailleurs réservée aux 'minutes' de la Fed, qui paraîtront demain soir, alors que les hauts responsables de la banque centrale ont récemment cherché à tempérer les attentes d'une nouvelle baisse de taux en décembre.
