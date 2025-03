Devises: le '$-Index' sous 106, vers une FED plus proactive? information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 19:40









(CercleFinance.com) - Seconde séance de hausse pour l'Euro qui flambe de +0,8% vers 1,0570 (après +1,1% la veille vers 1,0490$).

L'Euro s'apprécie également de 0,4% face au Yen et la Livre Sterling.



Seul Franc suisse soutien la comparaison et affiche les mêmes performances face au Dollar et au yen.



Le 'Dollar index' rechute de -0,7% vers 106,00 et établit un nouveau 'plus bas' annuel vers 105,88.

La grande question porte sur l'impact inflationniste -et récessif- des 'tarifs' douaniers punitifs infligé au Canada, Mexique, Chine annoncés par Trump lundi soir.



Certains stratèges, estiment que les tarifs' vont avoir un effet boomerang sur l'économie US, où les signaux de ralentissement se multiplient, d'où le net repli du Dollar, dans le sillage de rendements obligataires en berne sur les T-Bonds (-3Pts vers 4,15/4,16%).



L'Euro à l'inverse soutenu par le regain de tension sur le rendement des Bunds allemands : le '10 ans' a dépassé hier le seuil de 2,5% pour la première depuis février 2024, nos OAT se dégradant de +1Pt vers 2,2300% ce mardi, les BTP affichant le même écart à 3,5700%.

Ce différentiel -ou 'effet de ciseaux'- s'explique par le renversement des anticipations : la FED pourrait baisser ses taux à 2, voir à 3 reprises cette année.

Mi-janvier, l'anticipation était de 1 seul assouplissement, le consensus table désormais sur un 1er mouvement en juin, un second à la rentrée et peut-être un 3ème en décembre.



Les marchés vont désormais se tourner vers les rendez-vous importants qui se profilent au cours des prochaines jours, de la réunion de la BCE jeudi en passant par les très attendues statistiques de l'emploi américain (NFP), attendues vendredi.





